Американская криптовалютная биржа Kraken приобрела регулируемую крипто-деривативную торговую платформу и поставщика индексов Crypto Facilities как минимум за 100 млн долларов.

По словам CEO Kraken Джесси Пауэлла, с покупкой Crypto Facilities его компания сможет «существенно ускорить» продвижение по своей дорожной карте и сэкономить годы, которые иначе пришлось бы потратить на получение лицензий и разрешений, необходимых для предоставления соответствующих услуг в Европе, собщает Ttrcoin .

Также в течение ближайших недель криптобиржа Kraken планирует закрыть раунд сбора финансирования, в ходе которого она была оценена в 4 млрд долларов и намеренно отказалась от венчурного капитала, разослав предложение о вложении средств своим самым крупным клиентам.

«Причина, по которой мы не хотим больше венчурного капитала, заключается в том, что нам не нужны деньги. В долгосрочной перспективе будет разумнее строить бизнес, большая часть которого будет принадлежать клиентам», - добавил Пауэлл.