Российское подразделение криптобиржи Huobi объявляет о начале поиска профессионалов криптовалютного рынка, которые будут представлять бренд Huobi в России и займутся поддержанием имиджа биржи, созданием вокруг него экосистемы и благотворной маркетинговой атмосферы, а также будут участвовать в улучшении работы биржи цифровых активов, выступая посредниками между всеми ячейками сообщества Huobi Russia.

Как сообщает Coinfox , основные требования к выбору амбассадора - располагать обширной сетью контактов и ресурсами для развития бизнеса в регионе работы Huobi Russia, иметь опыт управления командами, построения сообществ и понимать принципы работы биржевого бизнеса.

Амбассадоры смогут выдвигать инициативы пользователей на голосование, а проекты - на листинг и участвовать в открытых заседаниях правления Huobi Russia. В качестве поощрения они получат долю от торговых комиссий, собираемых на Huobi Russia, и регулярные премии в токенах HTR.