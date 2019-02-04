Компания Blockstream, ориентированная на создание решений для экосистемы биткоина, анонсировала инструмент Proof of Reserves, благодаря которому криптовалютные биржи смогут подтвердить наличие у них резервов в крупнейшей криптовалюте.

Как сообщает Ttrcoin , Proof of Reserves позволяет бирже показать, сколько биткоинов она может потратить, без необходимости отправлять реальную трансакцию и брать на себя связанные с этим риски. Технически инструмент создает трансакцию, которая использует все неизрасходованные выходы трансакций (UTXO) биржи и добавляет один некорректный выход. Благодаря этому вся трансакция считается некорректной и не будет принята сеть. Тем не менее, такая трансакция может служить подтверждением резервов биржи и использоваться любым сторонним аудитором.

Blockstream уже включила соответствующее предложение по улучшению биткоина в список рассылки разработчиков криптовалюты и обнародовала код Proof of Reserves.