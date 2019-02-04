Общемировой показатель роста зарплат с поправкой на инфляцию в среднем не превысит 1% в 2019 году. Такой прогноз представила международная компания в сфере организационного консалтинга Korn Ferry, уточнив, что аналогичный показатель 2018 года равнялся 1,5%.

«Притом что в большинстве регионов наблюдается рост инфляции, мы наблюдаем сокращение темпов фактического увеличения заработных плат по всему миру, — отмечает глобальный директор Korn Ferry по решениям в области компенсаций и льгот Боб Весселькампер. — Процент увеличения или сокращения вознаграждения, естественно, варьируется в зависимости от должности, отрасли, страны и региона, но ясно одно: в этом году мы не увидим тех показателей роста компенсаций, которые были зафиксированы в 2018-м».

По ожиданиям экспертов, зарплаты в азиатских странах увеличатся на 5,6% по сравнению с 5,4% в прошлом году. С учетом инфляции фактический рост оклада составит 2,6%, и это самый высокий показатель в мире, хотя он и ниже прошлогодней отметки в 2,8%.

В соответствии с прогнозом Korn Ferry, рост компенсаций сотрудникам в странах Восточной Европы в среднем составит 6,6% в 2019 году, а если принять в расчет инфляцию, то 2% (против прошлогодних 1,4%).

В России компании планируют повысить зарплаты сотрудникам на 5,8%, что составит 1,3% роста с учетом инфляции. «Это существенно ниже прошлогоднего прогноза: на 2018 год планируемые показатели составляли 7% и 3% соответственно», — указывают в Korn Ferry.

В Западной Европе рост показателей более умеренный: так, среднее номинальное повышение вознаграждения — 2,5%, а с поправкой на инфляцию — не более 0,7%, что на 0,2 процентного пункта ниже прошлогоднего индекса. В Великобритании фактический рост вознаграждения (с учетом инфляции) ожидается на уровне 0,6% (против прошлогоднего сокращения на 0,5%), во Франции и Германии — на уровне 0,5% и 1% соответственно.

В Северной Америке, как ожидается, средний рост зарплат составит в 2019 году 2,8%, а с учетом инфляции — 0,6%. В частности, в США предполагается рост вознаграждения в среднем на 3%, что не отличается от показателей двух предыдущих лет. С учетом инфляции ожидается фактический рост зарплат в пределах 0,6% (в прошлом году — 1%).

Также сообщается, что инфляция «съедает» прибавку к зарплате в странах Африки (зарплаты сотрудников могут быть увеличены на 7,7%, но из-за высокой инфляции фактический рост компенсаций прогнозируется на отметке 0,9%), а в Латинской Америке рост зарплат сократился по сравнению с прошлым годом (при надбавке в 4,6% фактическое увеличение оклада с учетом инфляции вряд ли превысит 1,3%, а в прошлогоднем прогнозе закладывалось 2,1% роста). Ближний Восток занимает второе место антирейтинга по фактическому росту зарплат (вознаграждение будет увеличено на 3,6% против 3,8% в прошлом году, но с поправкой на инфляцию — на 0,4% против 0,9% в 2018-м и 2,5% в 2017-м), а самый низкий в мире фактический рост зарплат — в Океании, включая Австралию (номинальный рост прогнозируется на уровне 2,5%, а с учетом инфляции — на уровне 0,3%).



В исследовании были использованы сведения из базы данных Korn Ferry по вознаграждению, в которой содержатся данные более чем по 20 млн сотрудников из 25 тыс. организаций, представляющих свыше 110 стран. В материале отмечается, что средние мировые и региональные показатели не включают данные Аргентины по причине беспрецедентно высокой инфляции.