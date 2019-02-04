Шесть коммерческих банков Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов примут участие в проекте выпуска цифровой валюты Aber для проведения финансовых трансакций между двумя странами, сообщил Центральный банк ОАЭ (UAECB).

Решение об официальном выпуске Aber Центробанки примут по результатам «доказательства концепции». В ходе его реализации криптовалюта начнет применяться в финансовых расчетах между странами на основе технологии блокчейн.

Как напоминает Anycoin , о разработке совместной криптовалюты UAECB и Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA) объявили в декабре 2018 года.