В первом полугодии 2018 года от российских госорганов к Google поступило 19 192 запроса на удаление контента, следует из Transparency Report, регулярно выпускаемого компанией. Всего от госорганов в мире за этот период Google получила 25 534 запросов на удаление контента. Таким образом, на Россию приходилось 75% от всех мировых запросов.

Подавляющее число запросов в России — более 11 тыс., или 57%, — касалось «товаров и услуг, подпадающих под действие специальных законов». Представитель Google от комментариев отказался.

Существенное количество запросов от российских госорганов (18%) на удаление контента касалось информации, защищенной авторским правом. При этом впервые с января 2016 года запросы на удаление контента, представляющего угрозу национальной безопасности, оказались не на первом месте.

Чаще всего претензии госорганов касались сервиса YouTube: к нему поступило более 14 тыс. запросов на удаление контента. Еще 3,7 тыс. приходилось на веб-поиск, 232 — на веб-сервис для ведения блогов Blogger.

По сравнению с первым полугодием 2017 года количество запросов от российских госорганов в отчетном периоде выросло на 36%. При этом один запрос может содержать требование об удалении сразу нескольких единиц контента. Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единиц.