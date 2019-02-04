Композитный индекс экономического настроения, который рассчитывает Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИЭН ВШЭ), в IV квартале 2018 года прибавил относительно предыдущего квартала 1,3 пункта и остановился на отметке 97,5. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале НИУ «ВШЭ».

ИЭН ВШЭ обобщает результаты конъюнктурных обследований организаций промышленности, строительства, розничной торговли и сферы услуг, а также опросов потребителей. Индекс частично отыграл падение двух предыдущих кварталов, однако по-прежнему находится существенно ниже своего среднего долговременного значения (100 пунктов), указывая на недостаточно благоприятный деловой климат в российской экономике в конце 2018 года, пишут аналитики. Сложившееся значение индикатора соответствовало диапазону его колебаний в течение 2017 года.

По данным ВШЭ, в IV квартале индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в добывающих производствах повысился на 1 процентный пункт до плюс 1%, а в обрабатывающих производствах повторил значение предыдущего квартала (минус 4%). «Промышленность продолжает функционировать в колее слабого, но устойчивого роста», — заключают экономисты.

ИПУ в строительстве вырос на 1 п. п. до значения минус 19%. «Выраженная отрицательная величина индикатора свидетельствует о сохранении в отрасли неблагоприятного делового климата, однако с очевидной тенденцией к улучшению», — комментируют эксперты.

В розничной торговле ИПУ повторил значение предыдущего квартал (плюс 4%), свидетельствуя об «инерционном закреплении умеренных темпов экономического роста».

В сфере услуг ИПУ снизился на 1 п. п. и составил минус 4%, что, как указано в материале ВШЭ, говорит о продолжении тенденции постепенного ухудшения делового климата.

Как уже сообщали эксперты ВШЭ, индекс потребительской уверенности снизился на 3 п. п. до отметки минус 17%. Потребительские настроения российского населения ухудшаются второй квартал подряд после девятиквартального роста.



«Исходя из мнений предпринимателей и официальных предварительных годовых оценок Росстата по социально-экономическому развитию России, 2018 год можно признать относительно благоприятным. Рост экономики России в прошлом году по сравнению с 2017 годом составил 2,3%. Данный фактический темп прироста ВВП выглядит даже более оптимистичным по сравнению с прогнозами Минэкономразвития РФ и Банка России. При этом подавляющее большинство российских и иностранных информационных служб и экспертов оценивали рост ВВП в прошлом году в интервале 1,5—1,8%. Понятно, что выход экономики на 2,3% прироста частично обеспечил пересчет Росстатом итоговых данных по виду экономической деятельности «строительство». В результате пересчета строительство из отраслевого аутсайдера превратилось чуть не в основной драйвер роста ВВП — его вклад в улучшение ВВП страны составил по итогам 2018 года примерно 0,3—0,4 процентного пункта (минус 0,1 процентного пункта в 2017 году). Позитивную роль в улучшении динамики ВВП также сыграл рост производственных запасов, выраженный интенсивной закупкой впрок экономическими агентами оборудования, сырья и материалов в целях хеджирования возможных инфляционных рисков в ближайшем будущем. Повлиял на увеличение ВВП и заметный рост чистого экспорта. Для более глубокого анализа ВВП за 2018 год необходимо дождаться от Росстата оценок полного круга показателей, входящих в структуру ВВП, включая объем инвестиций. Пока вопросы остаются, но будем исходить из факта, что зафиксированный статистической службой рост экономики в 2018 году стал самым высоким за последние шесть лет», — комментирует директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович.