Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Невского Банка (Санкт-Петербург) без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruCCC» с «негативным» прогнозом, напомнили в агентстве.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняется в релизе «Эксперт РА».