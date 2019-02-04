Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев является резидентом Кипра и постоянно проживает в республике, сообщил его представитель 5 февраля на заседании Арбитражного суда Москвы, передает РБК.

Заявление было сделано во время рассмотрения иска ПСБ, взятого Центробанком на санацию в декабре 2017 года, к десяти иностранным компаниям, одной из которых является Promsvyaz Capital B.V. (через нее братья Алексей и Дмитрий Ананьевы раньше контролировали Промсвязьбанк). Арбитраж привлек Дмитрия Ананьева к делу в качестве третьего лица еще в конце прошлого года, но он так и не был должным образом об этом уведомлен.

Дмитрий Ананьев «постоянно находится» на территории республики Кипр, и суду предоставлен его настоящий адрес, заявил представитель бизнесмена. Сейчас Ананьев является резидентом Кипра, подтвердил представитель одного из ответчиков — кипрской Fintailor Investments (владела долей в ПСБ до санации). Ее юристы представляли бизнесмена ранее в Высоком суде Лондона, продолжил он. Тогда против банкира иск подали бывшие состоятельные клиенты ПСБ, купившие ценные бумаги связанных с бизнесменом структур.

В доказательство представитель Fintailor предоставил российскому суду аффидевит (письменное свидетельство), поданный в лондонский суд, «где Дмитрий Ананьев говорит о том, что он в настоящий момент является резидентом Кипра и постоянно проживает там в городе Лимасоле».

Дмитрий Ананьев уехал из России в Лондон сразу после того, как Центробанк ввел в Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года временную администрацию. Временная администрация почти сразу обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи со сделками по выкупу банком собственных акций у НПФ за день до санации. В мае стало известно, что бизнесмен переехал на Кипр и поселился в отеле Four Seasons, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Four Seasons расположен как раз в Лимасоле.