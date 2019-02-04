Банк России в 2018 году выявил 2293 организаций-нелегальных кредиторов на территории РФ, что превышает в 1,7 раза количество выявленных в 2017 году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«За 2018 год были выявлены 2293 организации, которые осуществляли деятельность нелегальных кредиторов на территории Российской Федерации. Это превышает количество таких организаций, выявленных в 2017 году — 1344 организации. Но, как и в случае с пирамидами, рост связан в основном с нашей более активной работой в регионах, созданием специализированных подразделений. Мы понимаем, что на рынке будут появляться новые нелегальные кредиторы – как и другие организации, действующие незаконно. Наша задача — вовремя их обнаружить и сократить время, которое уходит сейчас на прекращение такой деятельности», — сказал он.