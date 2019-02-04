Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый вид банковской гарантии – «Экспресс-гарантия» в рублях РФ с собственной автоматизированной электронной площадкой АТБ позволяет в короткие сроки рассмотреть заявку и сэкономить время клиента.

Всего «Экспресс-гарантия» АТБ включает в себя несколько видов гарантий: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, гарантия выполнения контракта, а также гарантия качества, говорится в сообщении банка.

Получить «Экспресс-гарантию» возможно без залога и открытия счета, на срок до 5 лет включительно. Максимальная сумма – 5 миллионов рублей. Для получения гарантии требуется минимальный пакет документов, без залогового обеспечения.