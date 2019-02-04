Рубль ждет новых драйверов, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. По его словам, ожидания по парам доллар/рубль и евро/рубль не изменились.

«По доллару прогнозирую ослабление к рублю до отметки 65,07 рубля, курс евро дойдет до 74,70 рубля. Дальние цели: 64,78 рубля и 74,50 рубля соответственно. Рубль ждет новых драйверов», - комментирует Антонов.

«Не ждем сегодня особых движений в паре доллар-рубль, которая вчера подросла на 0,15% и ушла чуть выше отметки 65,5. Пока не видно драйверов, способных вновь отправить российскую валюту на штурм отметки 65, хотя фундаментально рубль должен стоить намного дороже нынешнего уровня», - поясняет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По мнению финансового аналитика Натальи Мильчаковой, на открытии торгов сегодня рубль, по всей видимости, ожидает небольшое укрепление к доллару и евро.

«Ждем на сегодня следующие коридоры обменного курса рубля: 65-66 рубля за доллар США и 74,6-75,5 рубля за евро», - прогнозирует она.