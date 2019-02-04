Завершился российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, во время которого 30 команд-участников обучались маркетингу, продажам, развитию продукта, фандрайзингу по оригинальной программе 500 Startups с американскими менторами.

Семь команд по итогам демо-дня отправятся на вторую часть программы в Кремниевую долину (Калифорния, США), где продолжат обучение и развитие своих продуктов, говорится в сообщении кредитной организации.

В ходе акселерации B2B-стартапами было проверено 134 бизнес-гипотезы, проведено 582 встречи с клиентами, запущено 138 пилотных проектов и заключено 164 контракта с клиентами. По отношению к двум месяцам, предшествующим акселерации, выручка увеличилась в среднем на 47%.

B2C-стартапы проверили 54 гипотезы. Число активных пользователей в месяц увеличилось в среднем на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в среднем на 70%, число активных пользователей в день - в среднем на 20%.

Демо-день, где все команды представят свои разработки, состоится 5 февраля при участии президента Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, вице-президента, руководителя дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (Sber X) Марка Завадского, а также первых лиц крупных корпораций, 500 Startups и представителей венчурного рынка.

Прямая трансляция демо-дня будет доступна на сайте sberbanktv.ru с 10:30 утра.