фото пресс-службы правительства Калужской области

Вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и исполнительным вице-президентом Группы PSA Яником Безаром они посетили завод ПСМА Рус.

Дмитрий Козак и Анатолий Артамонов осмотрели производственную площадку, на которой по полному циклу выпускается продукция французских брендов: пассажирские автомобили Peugeot 408, Peugeot Traveller, Citroёn С4 Седан, Citroёn SpaceTourer и коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroёn Jumpy.

Гости ознакомились с технологическим процессом, принятой системой уровня качества, результатами производственной деятельности. Дмитрий Николаевич интересовался продукцией французских брендов, техническими характеристиками автомобилей, а также высоко оценил потенциал завода.

Дмитрий Николаевич Козак поддержал намерения иностранного автопроизводителя к увеличению степени локализации на российском предприятии. По его мнению, она должна быть максимальной.

«Производственная площадка в Калуге – это наш главный актив в России и мощный инструмент, который позволяет предлагать нашим клиентам качественную продукцию с прекрасным набором потребительских характеристик, по конкурентоспособной цене, которая возможна, в том числе, за счет локализации. Мы продолжаем работу над повышением уровня локализации, изучаем возможности экспорта нашей продукции, а также внедрения новых проектов, в соответствии с долгосрочной стратегией развития Группы PSA в регионе Евразия. Более того, на ближайшей встрече с Дмитрием Козаком мы обсудим возможность заключения СПИКа, что обеспечит нам стабильное будущее», - отметил Яник Безар.

фото пресс-службы правительства Калужской области