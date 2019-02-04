За прошлую неделю в Венесуэле почти 17,1 млрд суверенных боливаров были обменены на биткоины. В пересчете на биткоин, объем торгов составил 1 972 BTC.

Как сообщает ForkLog , в свою очередь, власти Венесуэлы издали «Конституционный указ об интегральной системе криптовалютных активов», регулирующий деятельность биткоин-бирж и других криптокомпаний, согласно которому эмиссия, использование или майнинг петро и других криптовалют без надлежащего разрешения руководящего органа и в нарушение других формальностей, прописанных в данном постановлением, будет наказываться штрафом в размере до 18 тыс. долларов.

По мнению экспертов, указ вряд ли сможет оказать значительное влияние на p2p-сервисы, такие как LocalBitcoins.