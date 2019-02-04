ЮниКредит Банк стал одним из 6 аккредитованных партнеров, отобранных для открытия расчетных счетов заемщиков с целью ведения обособленного учета средств, предоставляемых Фондом развития промышленности (ФРП) в виде целевого займа в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

По словам директора департамента корпоративных клиентов (регионы) ЮниКредит Банка Алексея Лименского, это сотрудничество даст возможность региональным производителям использовать этот механизм поддержки для реализации своих инвестиционных целей, говорится в сообщении банка.

Как комментирует директор департамента трансакционных банковских услуг Юлия Петрова, внедрение сервиса «Специальный счет заемщика ФРП» позволит банку расширить сотрудничество с ФРП и предложить его заемщикам комплексный продукт, позволяющий эффективно использовать полученные средства с учетом всех требований ФРП.