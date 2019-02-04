Верховный суд (ВС) России вынес определение, согласно которому суды обязаны направлять в саморегулируемые организации (СРО) арбитражных управляющих запросы о кандидатурах для ведения дела о банкротстве физических лиц, если их попытки не привели к какому-либо результату. Определение ВС опубликовано в картотеке Арбитражного суда Кировской области.

Это решение было принято на основе дела Юрия Котряхова, которое прекратили из-за отсутствия финансового управляющего для ведения его банкротства.

В определении отмечается, что дело Котряхова было прекращено после того, как пять СРО заявили суду о том, что у них отсутствует необходимая кандидатура для ведения и завершения процедуры банкротства. Заявитель, который задолжал 550 тыс. рублей Сбербанку и ОТП Банку, пытался обжаловать это решение, однако ему отказали в удовлетворении иска.

В свою очередь Верховный суд счел решение инстанций неверным. «Суды не приняли во внимание, что применительно к настоящему делу право на судебную защиту <...> включает в себя не только возможность гражданина обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, но и предполагает обеспечение со стороны государства реальных условий для использования им всего механизма потребительского банкротства», — говорится в определении.

По мнению ВС, суд обязан занять активную позицию в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего. Помимо этого, как постановил ВС, суд должен направить запросы во все оставшиеся СРО.

«Трехмесячный срок, отведенный суду на разрешение вопроса о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, <...> носит организационный характер. Само по себе его истечение не является основанием для прекращения производства по делу», — подчеркнули в Верховном суде, добавив, что дело о банкротстве Котряхова не подлежало прекращению по приведенным судами мотивам.

ВС определил направить это дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.