Наблюдательный совет «ВЭБ.РФ» под председательством Дмитрия Медведева рассмотрит возможность выделения нового финансирования заводу микроэлектроники «Ангстрем-Т», пишет «Коммерсант». Предприятию требуется около 3 млрд рублей, чтобы продолжить операционную деятельность.

Заседание наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», на котором будут обсуждать ситуацию вокруг «дочки» госкорпорации — компании «Ангстрем-Т», должно пройти 4 февраля, сообщили газете два собеседника.

«ВЭБ.РФ» стал единственным акционером предприятия «Ангстрем-Т», ранее принадлежавшего экс-министру связи Леониду Рейману, в конце декабря 2018 года. Еще в 2008 году компания взяла у ВЭБа кредит на 815 млн евро на покупку оборудования и строительство завода по производству микросхем, но не смогла погасить долги перед госкорпорацией и другими кредиторами. Одной из причин назывались санкционные ограничения США, под которые предприятие попало в 2016 году. В 2018 году было решено конвертировать долг перед ВЭБом в уставный капитал, после чего госкорпорация купила все акции «Ангстрем-Т» за 1 рубль. Леонид Рейман при этом остался председателем совета директоров компании. В январе было подано заявление о банкротстве «Ангстрем-Т» — как говорили в ВЭБе, с целью «финансового оздоровления актива».

Сейчас «Ангстрем-Т» снова нужно финансирование — 3 млрд рублей на 2019 год, из которых 644 млн рублей необходимо уже в I квартале. В конце 2018 года правление «ВЭБ.РФ» определилось с условиями финансирования проекта на сумму не более 3,4 млрд рублей, именно этот вопрос и должны обсудить на набсовете. Половину этой суммы госкорпорация готова выдать в качестве кредита на операционную деятельность в этом году: лимит составит 1,7 млрд рублей, процентная ставка — 0,01% годовых, а погасить кредит нужно к 2028 году. Кроме того, в ходе проходящей процедуры банкротства «ВЭБ.РФ» готов выкупить задолженности «Ангстрем-Т» у ключевых кредиторов предприятия — также на сумму не более 1,7 млрд рублей. Однако госкорпорации нужны гарантии, что вложенные деньги будут возвращены: ими в «ВЭБ.РФ» видят субсидию из федерального бюджета. Если же к 1 марта правительство не предоставит такую гарантию, госкорпорация готова законсервировать предприятие, говорят источники издания.

На консервацию завода потребуется до полутора месяцев и до 160 млн рублей, она предусматривает сохранение 50 сотрудников (ранее численность сотрудников превышала 1 тыс. человек, актуальные данные в компании не раскрывают) и расходы в размере 21 млн рублей в месяц на сохранность завода. Последующая реконсервация, по предварительным расчетам, потребует одного года и 3 млрд рублей.