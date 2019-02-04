Госкорпорация «ВЭБ.РФ» в лице «ВЭБ-лизинга» профинансирует строительство еще трех танкеров для перевозки светлых нефтепродуктов и газового конденсата. Об этом шла речь на первом в этом году заседании наблюдательного совета ВЭБа, сообщается в его релизе со ссылкой на сайт правительства РФ.

«Ранее, напомню, мы одобрили сделки по строительству двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров и так называемого челнока на дальневосточной верфи «Звезда». Такая поддержка судостроительной отрасли позитивно отражается и на смежниках. В итоге создаются рабочие места, инфраструктура, строятся жилые кварталы, городская среда улучшается», — отметил на заседании премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий набсовет ВЭБа.

«Сегодня рассмотрим участие группы ВЭБа в финансировании поставки еще трех танкеров. Они предназначены для перевозки светлых нефтепродуктов и газового конденсата. Финансовый инструментарий должен пойти через «ВЭБ-лизинг». Суда будут осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями. В частности, в акватории Балтийского моря. Оператором будет «Совкомфлот». Сумма сделки оценивается в 10 миллиардов рублей», — рассказал Медведев.



По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, речь идет о заказе для «Новатэка» на «Звезде» трех новых судов. «ВЭБ уже принимал решение — мы разместили заказ на три больших проекта, три танкера, и сейчас в пользу «Новатэка» мы одобрили сделку по приобретению трех судов стоимостью по 35 миллионов евро», — сказал он.

