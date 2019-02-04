Повышение пенсионного возраста не будет распространяться на выплаты россиянам , которые заключили договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), граждане продолжат получать этот вид средств по старым правилам, заявил в понедельник ТАСС председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Когда мы принимали пакет документов по изменению пенсионных законов, были так называемые законы-спутники, которые определяли смежные категории возрастных групп. По ним принимались отдельные решения. Речь идет, в частности, о людях предпенсионного возраста, об определенных категориях людей, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, и так далее. Эта норма [о выплатах из НПФ] была прописана дополнительно», — подтвердил Рязанский.

Таким образом, как подчеркнул сенатор, для получения средств из НПФ пенсионный возраст не поднимается. По словам Рязанского, в настоящее время более 50 млн россиян находятся в негосударственной пенсионной системе. В 2019 году, добавил сенатор, пенсионного возраста достигнут около 1,5 млн человек, из них, по оценкам Рязанского, несколько сотен россиян будут иметь право на получение накопительного компонента из НПФ.

О том, что россияне, попавшие под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от НПФ по старым правилам, ранее в понедельник сообщили «Известия». В статье говорилось, что гражданам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.