В России до 2021 года появятся25 суперсервисов по работе с приоритетными жизненными ситуациями. Их перечень был одобрен на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кремля.

«На заседании президиума был одобрен перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг (разработки суперсервисов). Для реализации каждого из 25 суперсервисов будет сформирована отдельная команда цифровой трансформации», — говорится в сообщении.

Так, к 2021 году планируется реализовать такие суперсервисы, как «Оформление европротокола онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн», «Медицинские справки и документы онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Разрешения для бизнеса в цифровом виде», «Господдержка бизнеса», «Регистрация бизнеса», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и другие.

Основными задачами команды разработчиков сервисов будут выработка целевого состояния суперсервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта, оптимизация бизнес-процессов, анализ действующих государственных информационных систем и выработка требований к их модернизации с учетом единых архитектурных требований и мировых практик.