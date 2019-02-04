Оценить эффект от демпфирующего механизма, заработавшего в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, можно минимум через три — шесть месяцев, сообщил журналистам глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Этот механизм компенсирует нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке.

«Пока действует это соглашение [между правительством и нефтяниками о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо], оценить эффективность демпфера сложно, так как есть смещение двух инструментов: административного регулирования и налогового. Пока достаточно сложно понять, какой из них какой эффект вносит. Будем смотреть, квартал-два точно будем мониторить», — сказал Сазанов.

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов.

Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.