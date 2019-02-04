Арбитражный суд Москвы оставил без изменения свое решение о законности приказа Центробанка от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии у банка «Югра», входившего в топ-30 банков в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Столичный арбитраж в понедельник отказал «Югре» в лице ее бывшего руководства в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление экс-руководства «Югры», требовавшего признать недействительным приказ об отзыве лицензии и восстановить лицензию. Впоследствии это решение подтвердили арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховный суд РФ, который отклонил кассацию «Югры», просившей пересмотреть дело.