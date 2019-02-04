Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Сбербанка о включении в реестр требований кредиторов интернет-ретейлера «Юлмарт» задолженности в размере 1,3 млрд рублей, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

«Признать обоснованным требование публичного акционерного общества «Сбербанк России» к непубличному акционерному обществу «Юлмарт» в размере 997,58 млн рублей основного долга, 338,27 млн рублей неустойки и включить указанное требование в реестр требований кредиторов должника, НАО «Юлмарт», с очередностью удовлетворения в третью очередь как обеспеченное залогом товаров в обороте», — говорится в определении суда.

Согласно этому судебному акту, задолженность интернет-ретейлера перед Сбербанком сформировалась на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд рублей от 24 марта 2016 года. Кредитные ресурсы предоставлялись для пополнения оборотных средств, в том числе для финансирования закупок по контрактам на поставку китайской продукции.

В июне арбитраж Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении интернет-ретейлера «Юлмарт». Отчет временного управляющего об итогах ее реализации суд рассмотрит 4 апреля. Также наблюдение в настоящее время действует в отношении компании «Юлмарт девелопмен» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».