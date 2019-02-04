Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) находится в поиске поставщика, который сможет предоставить ему возможность анализировать данные блокчейнов ведущих криптовалют, говорится в официальном объявлении на сайте ведомства. Комиссия принимает ответы до 14 февраля 2019 года.

Как сообщает ForkLog , эти данные необходимы «для поддержки усилий по мониторингу рисков, повышению правового соответствия и сбора информации для формирования политики в области цифровых активов».

При этом информация о потенциальных источниках данных должна быть из самых широко используемых блокчейн-систем и включать в себя общедоступные данные и детали трансакций. Дополнительно участники тендера должны обеспечить возможность верификации данных, гарантию их целостности и точности.