Страховку клиентам банка «Еврокапитал-Альянс» (Ярославская область, Переславль-Залесский) — вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, подпадающим под закон о страховании вкладов, — будет выплачивать Россельхозбанк. Такая информация размещена на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Прием заявлений на выплату компенсаций по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 7 февраля.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 6 февраля на сайте АСВ и 8 февраля в газете «Комсомольская правда — Ярославль».



Банк «Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии 25 января этого года.

