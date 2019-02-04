Рост валового внутреннего продукта (ВВП) по первой оценке в 2018 году составил 2,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил Росстат.

«Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%», — говорится в сообщении.

Объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей.

Кроме того, согласно данным статистического ведомства, годовой объем ВВП превысил 100 трлн рублей впервые за историю наблюдений с 1995 года. Темпы роста экономики в 2018 году стали максимальными с 2012 года, когда рост составлял 3,7%.

Ранее ЦБ прогнозировал , что рост ВВП может оказаться в пределах 1,5—2%.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин также высказывался , что рост российской экономики в 2018 году может составить около 2%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2019 году составит 1,3%.