Банк «Ренессанс Кредит» предложил клиентам обновленные дебетовые карты . Продукт теперь предусматривает начисление cash back за каждую трансакцию, совершенную в любой торговой точке, отмечается в сообщении банка.

Размер cash back составляет 1% от суммы покупки в любой категории, но не более 7 тыс. рублей в каждом календарном месяце.

Комиссия за обслуживание не взимается при совершении в течение месяца платежей на сумму не менее 5 тыс. рублей. В остальных случаях ежемесячная комиссия составляет 99 рублей.

Имеется возможность бесплатного внесения денежных средств на счет при общей сумме переводов в течение месяца до 150 тыс. рублей через сервис переводов card-to-card на сайте банка или в интернет- и мобильном банке. Снимать наличные без комиссии с дебетовой карты можно в кассах и банкоматах «Ренессанс Кредита», а также, в сумме до 25 тыс. рублей в течение календарного месяца, в банкоматах других банков, в том числе за рубежом.

В интернет-банке и мобильном приложении клиенты с помощью карты могут оплачивать мобильную связь , Интернет , ЖКУ и прочие услуги, переводить средства на свои счета и счета третьих лиц, открытые в «Ренессанс Кредите», и совершать внешние переводы на счета в других кредитных организациях. Вкладчики на данную карту могут получать проценты по своим депозитам.

Дебетовые карты «Ренессанс Кредита» также обеспечивают дополнительный доход в виде процентов, ежемесячно начисляемых на остаток собственных средств клиента. При условии осуществления расчетов с использованием карты в течение календарного месяца на сумму не менее 5 тыс. рублей проценты рассчитываются по ставке 7,25% годовых при наличии на счете суммы до 499 999,99 рубля в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, и по ставке 6% годовых при сумме от 500 тыс. рублей. Если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 тыс. рублей, доход рассчитывается по ставке 5% годовых.



Комиссия за выдачу дебетовой карты составляет 99 рублей и взимается один раз в момент ееоформления.