Решение выполнено на базе ИТ-платформы R-Style Softlab — InterBank RS . Наряду с запуском новой единой системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в рамках проекта компании осуществлен перевод решения на новую технологическую платформу с применением микросервисной архитектуры.

Уникальность проекта, реализованного командой R-Style Softlab, заключается в его масштабности и использовании передовых технологий и архитектуры. В ходе внедрения был выполнен полный комплекс задач по запуску централизованного решения для банка с широкой филиальной сетью. Микросервисная архитектура, на которой построено решение, не только позволяет быстро запускать в эксплуатацию ту или иную отдельную функциональность, но и повышает общую надежность и масштабируемость системы.

Ежегодный конкурс организован профессиональным сообществом ИТ-директоров России Global CIO и проходит уже в седьмой раз. Его поддерживают все профессиональные ИТ-ассоциации и ведущие отраслевые СМИ. В этом году в конкурсе приняли участие более 200 проектов. Главная особенность конкурса «Проект года» заключается в том, что достижения оценивают непосредственно сами ИТ-директора путем онлайн-голосования. Критериями оценки ИТ-проектов стали масштаб, сложность, значимость проекта для компании и ИТ-отрасли в целом. Подробности на официальном сайте премии.

Для справки:

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab