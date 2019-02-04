Первые лица ведущих софтверных компаний соберутся в пространстве коллективной работы «Точка кипения», расскажут журналистам об итогах 2018 года и сделают прогноз развития событий в индустрии разработки ПО на 2019 год.

Александр Глазков, председатель совета директоров компании «Диасофт», представит в своем выступлении результаты деятельности компании и планы в рамках участия в цифровой трансформации экономики России.

Ключевые лица отрасли обсудят основные тренды импортозамещения ПО: повышение конкурентоспособности российских IT-разработок на отечественном и зарубежном рынках за счет интеграции российского «софта» и «железа», а также активное вовлечение индустрии разработки ПО в процесс цифровой трансформации (в России и в других странах). Эксперты дадут оценку эффективности процесса импортозамещения ПО, покажут связь этого процесса с продвижением на глобальном рынке, а также представят оценку деятельности институтов развития и применяемых государством мер поддержки индустрии.

Впервые в рамках заседания пресс-клуба «РУССОФТ» будет объявлен конкурс журналистских работ по освещению индустрии разработки ПО и тенденций развития его экспорта, приуроченный к премии RUSSOFT AWARDS, которая состоится в Москве 26 марта 2019 года.

Мероприятие пройдет в формате круглого стола.

По вопросам аккредитации на мероприятие обращайтесь к Малыгиной Анне, PR-менеджеру компании «Диасофт», по email: amalygina@diasoft.ru.

Источник: Компания «Диасофт»