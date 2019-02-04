Николя Деруссо (Nicolas Desrousseaux) известен в финансовой сфере как опытный специалист и эффективный руководитель. В Группе PSA он работает уже на протяжении почти 23 лет. Свою карьеру г-н Деруссо начал в апреле 1996 года в головном офисе Группы в Париже, где основными обязанностями были: управление ликвидностью и анализ рисков. В период с января 2000 года по 2004 год работал в подразделении Группы в Южной Америке, отвечая за финансовые взаимодействия с компаниями-импортерами автомобилей марок Peugeot и Сitroёn. С апреля 2004 года назначен финансовым директором.

С августа 2008 года переведен в Москву в ООО «Пежо Ситроен РУС» на должность финансового директора, где отвечал за полный спектр вопросов бухгалтерского учета и финансового контроля, информационных технологий и управлением ликвидностью, персоналом, юридическими и административными вопросами и осуществлением закупок. За время работы на данном посту г-н Деруссо стал свидетелем и участником зарождения собственного банка Группы PSA в России, на тот момент – в 2008-2009 годах еще в рамках программ Peugeot Finance (Пежо Финанс) и Citroёn Financial Services (Ситроен Файненшиал Сервисез), в дальнейшем ставшего полноценным банком ООО «Банк ПСА Финанс РУС», осуществившем в 2010 году первое самостоятельное финансирование клиента.

В июле 2013 года г-н Деруссо вернулся в головной офис Группы PSA и впоследствии перешел в дирекцию головного офиса Банка PSA Finance (ПСА Финанс), где с апреля 2016 года по июль 2018 работал в должности директора новых проектов мобильности - стратегически очень важных для компании. В рамках работы над данным направлением развития Группы Николя Деруссо играл ведущую роль в разработке и запуске инновационных банковских продуктов новой мобильности, в том числе таких как Citroën Earn & Drive (Ситроен - зарабатывай и управляй), сочетающих лизинговый продукт и субаренду автомобиля для оптимизации размера ежемесячного платежа клиентов по финансовому продукту, и гибких лизинговых предложений, которые в том числе предоставляли возможность клиентам замены автомобиля - предмета лизинга на несколько недель в течение года. А также создал «с нуля» новое направление банковской деятельности в Банке PSA Finance, Франция для Группы PSA – собственный продукт Банка - электронные платежи для осуществления поддержки торговых операций в Европе путем простой одношаговой операции для всего спектра услуг, оплачиваемых через дистанционное банковское обслуживание Банка PSA Finance.

С августа 2018 года Николя Деруссо вернулся в Россию, где стал директором департамента по развитию бизнеса. Под его руководством PSA Bank укрепил позиции на российском рынке.

Николя Деруссо (Nicolas Desrousseaux), председатель правления ООО «Банк ПСА Финанс РУС»: «Я польщен тем доверием, которое мне оказал совет директоров Группы PSA, назначив меня на эту должность. Мне очень интересна Россия, ее культура и местные люди, а также русские условия для бизнеса. Здесь интересно жить, интересно работать, интересно расти. Надеюсь, что я смогу сделать еще больше не только для банка, но и для наших клиентов, чтобы предложить им наиболее выгодные предложения и финансовые продукты для лучшей жизни».