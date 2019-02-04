Финансовая онлайн-платформа Webbankir (ООО «МФК «Вэббанкир») в 2018 году выдала займов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Об этом сообщили в компании, уточнив, что в 2017 году она предоставила клиентам займов на 2 млрд рублей, то есть показатель увеличился в 2,7 раза в годовом выражении.

Общее количество активных заемщиков на платформе в 2018 году достигло 500 тыс. человек, за год число клиентов увеличилось вдвое.

«По нашим оценкам, рынок микрофинансирования в России вырос в 2018 году примерно на 17%. Причем главным драйвером стали именно онлайн-займы, которые показали рост свыше 50%», — указывает генеральный директор платформы Webbankir Андрей Пономарев.



В числе прочего в компании напомнили, что в конце 2018 года она запустила цифровую платформу POS-кредитования для малого и среднего бизнеса Webbankir Pay. В течение года планируется подключить к ней 50 тыс. партнеров по всей России.