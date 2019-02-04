Институциональные инвесторы в конечном итоге придут на крипторынок и будут вкладывать большие деньги в криптовалюту после того, как цены начнут расти.
Необходимо успокоиться по поводу текущей криптозимы, так как подобные периоды медвежьего рынка криптоотрасль переживала и прежде, а текущая ситуация на рынке открывает хорошие перспективы для будущего биткоина и блокчейна, заявил глава криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед.
Эксперт уверен, что институциональные инвесторы в конечном итоге придут на крипторынок. При этом он признал, что текущее падение цен удерживает их от этого шага, сообщает Anycoin.
Для привлечения крупных инвесторов на рынок нужны кастодиальные сервисы институционального уровня, и они уже появляются – Bakkt и Fidelity активно работают в этом направлении, пояснил Морхед. А поскольку институциональные инвесторы не склонны к риску, то они не начнут делать ставки на биткоин, пока цена не поднимется.
Так как инвесторы мирового уровня имеют стадный менталитет и нуждаются во внешних подсказках о том, когда стоит инвестировать в актив, то ожидать, что они будут вкладывать большие деньги в криптовалюту до того, как цены начнут расти, не стоит.
Также Морхед отметил, что Налоговое управление США (IRS) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) уже обозначили свою позицию по вопросам криптовалютной индустрии, опубликовав соответствующие заявления. На данный момент основная задержка связана с Комиссией по ценным бумагам (SEC).
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