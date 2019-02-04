Необходимо успокоиться по поводу текущей криптозимы, так как подобные периоды медвежьего рынка криптоотрасль переживала и прежде, а текущая ситуация на рынке открывает хорошие перспективы для будущего биткоина и блокчейна, заявил глава криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед.

Эксперт уверен, что институциональные инвесторы в конечном итоге придут на крипторынок. При этом он признал, что текущее падение цен удерживает их от этого шага, сообщает Anycoin .

Для привлечения крупных инвесторов на рынок нужны кастодиальные сервисы институционального уровня, и они уже появляются – Bakkt и Fidelity активно работают в этом направлении, пояснил Морхед. А поскольку институциональные инвесторы не склонны к риску, то они не начнут делать ставки на биткоин, пока цена не поднимется.

Так как инвесторы мирового уровня имеют стадный менталитет и нуждаются во внешних подсказках о том, когда стоит инвестировать в актив, то ожидать, что они будут вкладывать большие деньги в криптовалюту до того, как цены начнут расти, не стоит.

Также Морхед отметил, что Налоговое управление США (IRS) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) уже обозначили свою позицию по вопросам криптовалютной индустрии, опубликовав соответствующие заявления. На данный момент основная задержка связана с Комиссией по ценным бумагам (SEC).