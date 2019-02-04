Пациентам будет проще связаться со страховщиками. Для этого в больницах и поликлиниках появятся «специальные» каналы связи с ними — специальные терминалы или телефоны, рассказал «Российской газете» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

По его словам, подобные каналы связи уже работают в тестовом режиме в ряде российских регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В поликлиниках установлено 1 055 терминалов и телефонов для связи со страховщиками.

«Нажатием одной кнопки на таком телефоне вы связываетесь со страховым представителем и можете задать интересующий вас вопрос или составить жалобу», — поясняет Кузнецов. И в этом году будет установлено еще 3 000 аппаратов для оперативной связи со страховой компанией. Таким образом, ими будет оснащена почти треть первичных медучреждений в стране. В 2020 году — примерно половина, а к 2024 году — 73%.



Как напоминает издание, страховая компания, выдавшая россиянину полис обязательного медицинского страхования (ОМС) должна быть адвокатом для пациента: консультировать его по всем вопросам, которые возникают у человека при обращении к врачам. А также — защищать его интересы.