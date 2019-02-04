В 2018 клиенты банка совершили 353 тысячи онлайн-переводов на сумму 4 150 миллионов рублей.

«При этом 60% всех онлайн-переводов было сделано пользователями мобильного приложения банка — «Юнистрим Денежные переводы», — отметил председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун. — Приятно осознавать, что мы создали качественный и востребованный продукт».

Для удобства клиентов на сайте ЮНИСТРИМ в 2018 году был также запущен личный кабинет. Теперь пользователи онлайн-сервиса имеют возможность просмотреть всю историю операций и отследить статус своего перевода. Личный кабинет также позволяет практически моментально повторить любой совершенный ранее денежный перевод — благодаря функции «автозаполнение» пользователю не нужно заново вводить все данные перевода.

В настоящее время общая сеть клиентского обслуживания насчитывает более 100 тысяч пунктов. ЮНИСТРИМ продолжает выходить на новые рынки и при помощи онлайн-сервиса можно отправлять переводы в 24 страны мира, включая Чехию, Израиль и Великобританию, а с 2018 года — Германию и Сербию.