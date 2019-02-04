Обнаружен новый троян CookieMiner, собирающих данные об аккаунтах на криптовалютных биржах пользователей платформы Mac, говорится в заявлении подразделения кибербезопасности компании Palo Alto Networks.

Троян основан на OSX.DarthMiner и крадет cookie-файлы браузера, связанные с криптобиржами и кошельками, а также сохраненные в Chrome пароли. Кроме того, программа пытается украсть SMS-сообщения iPhone из резервной копии iTunes на привязанном Mac-устройстве, сообщает Anycoin .

Таким образом, хакеры могут попытаться обойти многофакторную аутентификацию, установленную пользователями для своих аккаунтов.

Также троян настраивает систему для загрузки скрытого майнера, который добывает малоизвестную монету Koto, связанную с Японией.