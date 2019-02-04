По сравнению с показателями 2017 года прирост по количеству транзакций составил 5%, а по обороту – 9%. Средняя сумма перевода составила 21,8 тыс. рублей.

В 2018 году участниками сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» стали 36 финансовых организаций из России, Грузии, Белоруссии.

Денежные переводы «Золотая Корона» в прошедшем году стали доступны в Германии, Эстонии и Нигерии. За счет присоединения новых партнеров существенно выросла инфраструктура обслуживания во Вьетнаме и Чехии. К российской сети «Золотой Короны» в 2018 году присоединились более чем 1900 салонов связи «МегаФон» на всей территории страны.

Помимо расширения инфраструктуры обслуживания сервиса, в 2018 году продолжалась активная работа по совершенствованию цифровых клиентских сервисов KoronaPay. В частности, клиенты системы в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Азербайджане получили возможность оперативного зачисления денежных переводов на банковские карты с помощью мобильного приложения «Денежные переводы» от «Золотой Короны» на платформах iOs и Android. По итогам 2018 года количество установленных приложений выросло в 3,3 раза и достигло 2,8 млн.

На базе своей цифровой платформы «Золотая Корона» формирует комплексную экосистему для пользователей: в мобильном приложении доступны такие актуальные сервисы, как срочные займы и погашение кредитов, оплата трудового патента и миграционных штрафов. Потребности клиентов выходят за рамки только финансовых услуг, и «Золотая Корона» дополняет возможности экосистемы гуманитарным функционалом. Одним из таких сервисов стал языковой онлайн-курс, который поможет трудовым мигрантам изучать русский язык. Пилотный проект уже запущен и предназначен для граждан Таджикистана.

В 2018 году «Золотая Корона» была признана лучшей системой денежных переводов без открытия счета по итогам кросс-индустриального исследования рынка платежей «Денежные переводы физлиц в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

В прошедшем году Национальный Банк Республики Казахстан подтвердил статус «Золотой Короны» как значимой платежной системы. «Золотая Корона» является одной из четырех платежных систем, получивших в Казахстане статус значимой, и единственным российским оператором, обладающим таким статусом.

Ряд важных событий 2018 года относятся к РНКО «Платежный Центр» (ООО), являющейся оператором и расчетным центром платежной системы «Золотая Корона»: Банк России вновь подтвердил значимость РНКО «Платежный Центр» на рынке платежных услуг; РНКО «Платежный Центр» получила лицензию на деятельность в качестве оператора платежной системы «Золотая Корона» на территории Республики Таджикистан.

Устойчивая деятельность и положительная динамика развития «Золотой Короны» отразилась в пересмотре прогноза по рейтингам РНКО «Платежный Центр» от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings – прогноз повышен со «Стабильного» на «Позитивный», долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги компании подтверждены на уровне «ВВ/В».

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» (бренд Кoronapay) входит в платежную систему «Золотая Корона». Оператор Платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в Австрии, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Египте, Израиле, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстане, Кипре, Китае, Кыргызстане, Латвии, Македонии, Молдове, Монголии, Непале, Нигерии, Нидерландах, Португалии, России, Румынии, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Франции, Черногории, Чехии, Эстонии и других странах.​ Участниками и партнерами сервиса являются свыше 550 банков и крупные торговые сети.

Источник: ЦФТ