Жители Москвы с февраля смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД), следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.

«С февраля на единый платежный документ (ЕПД) будут наносить двухмерный штрихкод, или QR-код. Это позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков. Пользователям не придется вводить данные вручную. Теперь им достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Жителям останется только перепроверить данные и подтвердить операцию», — отмечается в релизе.

Кроме того, оплатить коммунальные услуги можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru. Также будет доступна оплата в отделениях банков и Почты России.