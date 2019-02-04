Количество банков — участников программы льготного кредитования малого бизнеса по национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» еще не определено, поступившие заявки от кредитных организаций пока только находятся на стадии рассмотрения. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Ранее глава Корпорации МСП Александр Браверман сообщал ТАСС, что правительство РФ отобрало более 50 банков для программы льготного кредитования малых предпринимателей в рамках нацпроекта. В проекте заложено 1,1 трлн рублей на поручительства под кредиты с конечной ставкой не более 8,5% для заемщика в рамках льготного кредитования субъектов МСП.

«На сегодняшний день осуществляется рассмотрение банковских заявок и их оценка на предмет соответствия общим и специальным критериям. В настоящее время итоги отбора уполномоченных банков по программе [льготного кредитования] не подведены. Зарегистрирована 81 заявка от кредитных организаций», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве отметили, что из 11 системно значимых кредитных организаций заявки на участие в программе подали 10 — за исключением ЮниКредит Банка. Сам прием заявок на участие в программе в качестве уполномоченных банков проводится в период с 14 января по 25 января 2019 года.

«Планируется, что уполномоченные банки начнут заключать кредитные договора на льготных условиях во второй половине февраля 2019 года после утверждения перечня уполномоченных банков и заключения соглашений с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, в рамках программы субсидии предоставляются банкам по кредитам, процентная ставка по которым устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной не более чем на 2 п. п., но не более 8,5% годовых. «Таким образом, на сегодня размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет менее 8,5% — от 7,75% до 8,5%", — отметили в министерстве.