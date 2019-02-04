На 08.30 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное снижение. За 24 часа он упал еще на 0,87% и составил 3,466 тыс. долларов при рыночной капитализации 60,7 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ripple за сутки подешевела на 2,13%. Ее курс составляет 0,301 доллара. Капитализация ripple - 12,4 млрд долларов.

Ethereum, находясь на третьем месте по капитализации (11,2 млрд долларов), упал в цене на 2,12% за 24 часа. Курс криптовалюты - 107,57 доллара.

EOS подешевел на 1,03% за сутки и его курс на данный момент - 2,39 доллара. Капитализация EOS - 2,1 млрд долларов.

Курс bitcoin cash снизился за прошедшие сутки на 1,85% до 119,06 доллара. Теперь его капитализация - 2,095 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 113,7 млрд долларов.