Глава ВТБ Андрей Костин сравнил майнинг криптовалют с фальшивомонетничеством и заявил, что этот рынок вряд ли будет масштабным в перспективе. Такое мнение он высказал, выступая в рамках олимпиады «Я — профессионал».

«Я не большой сторонник крипторубля. По мне, так это некое фальшивомонетничество: сидит человек и майнит, все равно что сидит и печатает деньги. Я думаю, что сначала была такая эйфория, все думали, что завтра все будет рассчитываться в криптовалютах, но этого пока не происходит», — сказал Костин.

По мнению главы ВТБ, «останется достаточно узкая ниша, в которой криптовалюта будет использоваться». Он считает, что для этого есть ряд причин.

«Очень много негативных факторов. Я не говорю о том, что криптовалюта рассматривается как опасная с точки зрения отмывания денег, финансирования терроризма и так далее. Все более прозрачной становится мировая финансовая система, и банковская тайна фактически исчезла, и офшоры исчезают. Второй момент — это регулирование, сегодня и ФРС, и ЕЦБ с помощью инструментов денежно-кредитной политики регулируют рынок, но нет механизма регулирования рынка криптовалют. Потенциальная угроза есть, если этот рынок, пока небольшой, станет действительно доминирующим», — отметил Костин.