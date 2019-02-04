Сервис бизнес-аналитики Roistat получил 4 млн долларов от фондов iTech Capital и Skolkovo Ventures.

Как сообщает VC.ru , ссылаясь на iTech Capital, средства пойдут на разработку новых функций сервиса: в том числе предиктивную аналитику, распознавание речи в звонках и других, пояснил сооснователь Roistat Герман Гаврилов.

Roistat собирает данные CRM-систем, рекламных площадок и сайта компании, а потом на их базе составляет отчеты: в том числе сводный отчет, мультиканальную аналитику, email-трекинг и другие.