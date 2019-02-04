Необходимость выпуска Центробанком цифровой валюты (CBDC) поддерживает 51% ведущих экономистов Китая, а 40% выступают против выпуска CBDC, следует из опроса, проведенного аналитическим центром Tencent среди 103 главных экономистов брокерских фирм и инвестиционных банков, аналитиков и преподавателей университетов.

Также результаты опроса показали, что 33% китайских экономистов считают, что развитие технологии блокчейн очень важно для общества, 32% полагают, что технология не настолько важна. 19% придерживаются мнения, что блокчейн не имеет существенного значения для общества, сообщает Anycoin .

Многие китайские экономические эксперты ставят под сомнение развитие блокчейна и будущее его приложений, хотя центральные и местные власти проводят политику стимулирования изучения новой технологии и вкладывают в это значительные средства.