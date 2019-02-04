Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает в дальнейшем серьезных санкций США против крупнейших российских банков. Об этом банкир заявил, выступая на открытии зимней школы ВТБ и Высшей школе экономики.

«Сегодня политические риски я умеренные вижу. Я не думаю, что американцы пойдут на серьезные санкции в дальнейшем в отношении крупнейших банков, будь то ВТБ или Сбербанк. Надеюсь, по крайней мере, на это», — сказал он.