CEO Twitter Джек Дорси заявил, что биткоин может стать нативной валютой интернета.

«Я убежден, что у интернета появится нативная валюта. Я предполагаю, что биткоин может стать таковой, учитывая испытания, через которые он прошел, а также принципы, на которых он построен. Он был рожден в интернете, развивался в интернете и выдерживал испытания в интернете», — цитирует Дорси ForkLog .

По его мнению, интернет — это единая цифровая нация, у которой должна быть единая валюта. Одновременно с этим, Дорси отметил, что также биткоин упрощает доступ людей к финансовым услугам.