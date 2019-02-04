Бывшего советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко исключили из наблюдательного совета Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) из-за его «регулярного отсутствия», написал Клименко на своей странице в Facebook .

Как сообщает Anycoin , на собрании членов РАКИБ 1 февраля 2019 года был переизбран состав наблюдательного совета Ассоциации, но в новом составе совета Клименко не значится.