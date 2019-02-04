«Газпромбанк Автолизинг» завершил тестирование и запустил одноименное мобильное приложение для платформ iOS и Android. Новый сервис позволяет в режиме онлайн подобрать автомобиль в лизинг по нужным параметрам, рассчитать график платежей, аванс и подать заявку, не посещая офис лизинговой компании.

«Газпромбанк Автолизинг» завершил тестирование и запустил одноименное мобильное приложение для платформ iOS и Android. Новый сервис позволяет в режиме онлайн подобрать автомобиль в лизинг по нужным параметрам, рассчитать график платежей, аванс и подать заявку, не посещая офис лизинговой компании.

«Отличительной особенностью мобильного приложения «Газпромбанк Автолизинг» является удобный выбор автомобиля в лизинг с помощью сервиса «Автомаркет». Здесь представлено более 70 тыс. автомобилей отечественных и зарубежных марок от 800 автодилеров со всей России с ежедневным обновлением предложений. Сервис позволяет выбрать автомобиль различной конфигурации, с разными параметрами и по наиболее выгодной цене», — отмечается в сообщении компании «Газпромбанк Лизинг».

Главным акцентом при создании мобильного приложения стала возможность точного расчета конечной стоимости автомобиля в лизинг с помощью онлайн-калькулятора, подчеркивают в компании. После указания реквизитов компании пользователь получает доступ к расчету ежемесячных платежей, авансового платежа, стоимости выбранного автомобиля, страховки, а также к выбору балансодержателя. Таким образом формируется готовое коммерческое предложение, которое можно сохранить для сравнения и последующей подачи заявки на лизинг. Уведомление по статусу рассмотрения онлайн-заявки пользователи будут получать автоматически.



Мобильное приложение «Газпромбанк Автолизинг» доступно бесплатно к загрузке в App Store и Play Market.

