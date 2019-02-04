Представитель ФСБ на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика» 30 января предложил отечественные сим-карты и криптографию для связи пятого поколения. В отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях — в частности, на базовых станциях — с иностранного на отечественное, пишут «Ведомости».

Но об обязательности отечественной криптографии и сим-карт ФСБ не говорила, уверяет участник совещания. И документов с описанием своих предложений не показала, указывают два участника заседания.

Криптографические алгоритмы используются при авторизации абонентов, сим-карты должны их поддерживать, объяснил один из собеседников газеты.

Проект документа ФСБ должна внести на рассмотрение исполнителей «Цифровой экономики» в середине февраля, предполагает представитель «Ростелекома» (госкомпания отвечает за инфраструктуру в национальном проекте). Всю концепцию пятого поколения связи рабочая группа рассмотрит до конца I квартала 2019 года, передал через представителя директор АНО «Цифровая экономика» по информационной инфраструктуре Дмитрий Марков.



В Минкомсвязи, заверил его представитель, предложения ФСБ не поступали и вряд ли стоит ставить внедрение новой технологии в прямую зависимость от российского оборудования.

По словам экспертов, ФСБ давно считает, что зарубежные криптография и оборудование создают риски национальной безопасности, и предлагает переходить на отечественную криптографию.