Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, задолжавшая своим клиентам десятки миллионов долларов в криптовалюте, могла не располагать заявленной суммой, предполагают аналитики CryptoMedication. После гибели ее владельца, якобы унесшего доступ к холодным кошелькам с собой в могилу, QuadrigaCX может стать одним из первых подтвержденных примеров негативных последствий биржи криптовалют, практиковавшей частичный резерв.

После собранных у клиентов QuadrigaCX данных о трансакциях выявлен кластер адресов, находившихся под контролем биржи и активно использовавшихся ею для организации переводов между клиентами. При этом, ни одна из трансакций не ведет к кошельку, который можно было бы назвать резервным или холодным. Также аналитикам не удалось найти подтверждений того, что на кошельках биржи когда-либо находилась существенная сумма в биткоинах (больше 100 BTC), сообщает Ttrcoin .

Также сомнительными выглядят и заявления, связанные с невозможностью вывода средств с кошельков биржи, доступ к которым якобы имел только владелец компании Джеральд Коттен, скончавшийся в декабре. Аналитиками были обнаружены переводы с кошельков биржи на общую сумму 3,53 BTC, сделанные 24-25 января, что строго противоречит заявлениям о том, что QuadrigaCX не имеет доступа к собственным активам.

В ближайшие дни авторы доклада обещают предоставить дополнительную информацию касательно ситуации с QuadrigaCX, объясняя «небольшую поспешность» его выпуска необходимостью обнародовать имеющиеся сведения перед тем, как биржа обратится за защитой от кредиторов 5 февраля.