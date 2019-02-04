Бывший председатель Bitcoin Foundation и глава компании CoinLab Питер Винсеннес якобы требует от обанкротившейся криптовалютной биржи Mt.Gox порядка 1,6 трлн иен (16 млрд долларов), заявил юрист Дэниел Кельман.

По его словам, вероятно, Винсеннес считает, что жертвы Mt.Gox вообще не должны ничего получить.

Как сообщает ForkLog , в 2012 году криптобиржа Mt.Gox и компания CoinLab заключили договор, в соответствии с которым CoinLab становилась посредником между биржей и пользователями в США. В 2013 году в Mt.Gox заявили, что CoinLab некорректно интерпретировала свои полномочия, после чего компания сразу же подала иск на торговую платформу.

Криптобиржа подала ответный иск, обвинив компанию в краже 5 млн долларов у пользователей площадки. После падения Mt.Gox CoinLab подала иск на десятки миллионов долларов против родительской компании биржи Tibanne.

В рамках гражданской реабилитации пользователям Mt.Gox предположительно смогут вернуть порядка 1 млрд долларов.